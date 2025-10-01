الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الراعي الأمين الذي واجه البدع، قصة البابا أثناسيوس الثاني

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا القديس أثناسيوس الثاني، البطريرك الثامن والعشرين من بطاركة الكرسي المرقسي.

قصة البابا أثناسيوس الثاني

وُلد البابا أثناسيوس الثاني في بيئة كنسية، وعُرف قبل بطريركيته كوكيل لكنائس الإسكندرية بحكمته واستقامته وإيمانه، الأمر الذي دفع الأساقفة والأراخنة إلى اختياره بطريركًا بعد نياحة الأنبا بطرس.

تولى رعاية الكنيسة في فترة صعبة، وتميز بعلم غزير وحياة روحية مملوءة من الإيمان والروح القدس.

وخلال سنوات خدمته الثلاث وتسعة أشهر، حرص على رعاية شعبه وحمايتهم من البدع والانقسامات، مستخدمًا مواعظه وصلواته كدرع روحي حصين. تنيح بسلام عام 512م بعد أن ترك سيرة عطرة ما زالت تشهد لصلاحه وتقواه، وتظل ذكراه ماثلة في وجدان الكنيسة كأحد الرعاة الأمناء الذين حملوا وديعة الإيمان وسلموها للأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا أثناسيوس الثاني قصة البابا أثناسيوس الثاني أثناسيوس الثاني الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة منتخب مصر أمام تشيلي في مونديال الشباب والقناة الناقلة

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

ناقوس خطر، أرقام كارثية لـ آرني سلوت مع ليفربول

ميدو يهاجم الزمالك: رجعوا لعادتهم القديمة بعد خسارة القمة ويا ريت تتعلموا من الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 – 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads