سفير مصر في تشيلي يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة نيوزيلندا بالمونديال

حرص ماهر المهدى سفير مصر فى تشيلي، على التواجد فى مقر بعثة منتخب مصر للشباب لكرة القدم بمدينة سانتياجو لتحفيز اللاعبين قبل مباراتهم المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا المقرر لها الساعة الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الجولة الثانية المجموعة الأولى بكأس العالم والتى تقام فى تشيلي.

منتخب مصر للشباب

كان فى استقبال السفير بمقر البعثة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة الفراعنة فى تشيلي، رفقة حمادة أنور مدير المنتخب، وكل أفراد الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، كما حضر اللقاء عمرو الغندور رئيس الجالية المصرية فى تشيلي.



والتقى السفير المصري فى تشيلي اللاعبين فى جلسة ودية، أكد خلالها على ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية بإحراز الفوز والدفاع بكل شجاعة واستبسال عن ألوان علم بلادهم فى هذا العرس الدولى الذى نادرا؛ ما يتكرر في حياة نجوم كرة القدم.

وواصل ماهر المهدى استنهاض همم اللاعبين، مشددا على أنهم الأفضل والأجدر والأحق فى العبور ومواصلة المسيرة، وأنه وكل أفراد الجالية المصرية فى تشيلي داعمين لهم وبانتظار الفرحة الضرورية فى لقاء نيوزيلندا.

وقال السفير المصري للاعبين: عليكم القتال حتى آخر لحظة فى المباراة واستثمار الأجواء الإيجابية التى تشهدها الرياضة المصرية والقفزات النوعية التى تدعو للفخر فى قطاع الشباب والرياضة الذى يقوده الوزير الناجح والمحترف د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا لهم أن الحظ لا يبتسم إلا للاعبين المحاربين.

ومن جانبه، وجه حماده الشربيني الشكر إلى السفير المصري فى تشيلي على اهتمامه ورعايته للبعثة المصرية منذ وصولها تشيلي مشددا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وإصرارهم على رسم الابتسامة على وجوه المصريين اليوم وفى كل المباريات المرتقبة بالبطولة.

وكذلك وجه كاباكا كابتن المنتخب الشكر إلى السفير نيابة عن كل زملائه وتعهد لإحراز الفوز وبذل قصاري جهدهم من أجل إسعاد الجماهير المصرية العظيمة.

وفى نهاية اللقاء، أهدى الشربيني قميص منتخب مصر إلى السفير وسط أجواء حماسية وأمنيات قلبية بتحقيق النصر والعبور والاستمرار بالبطولة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.