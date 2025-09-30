تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا في مونديال الشباب

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في ضيافة دولة تشيلي وتستمر حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا

استقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب إلى حد كبير على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة منتخب نيوزيلندا، وبات من المؤكد أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر حارس المرمى.

الدفاع: معتز محمد - احمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

الوسط: تيبو جبريال - أحمد كباكا - محمد السيد

الهجوم: محمد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر

أسامة نبيه، فيتو

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم

واختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني 21 لاعبا، ضمن قائمة الفراعنة المشاركة فى كـأس العالم بتشيلي.

وتضم القائمة النهائية المعتمدة من الجهاز الفني 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد هيثم.

