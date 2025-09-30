الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا في مونديال الشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في ضيافة دولة تشيلي وتستمر حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا

استقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب إلى حد كبير على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة منتخب نيوزيلندا، وبات من المؤكد أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر حارس المرمى.

الدفاع: معتز محمد - احمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

الوسط: تيبو جبريال - أحمد كباكا - محمد السيد 

الهجوم: محمد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر 

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم 

 واختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني 21 لاعبا، ضمن قائمة الفراعنة المشاركة فى كـأس العالم بتشيلي.

وتضم القائمة النهائية المعتمدة من الجهاز الفني 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو  وعمر خضر ومحمد هيثم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مونديال الشباب منتخب نيوزيلندا أسامة نبيه مصر ضد نيوزيلندا

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في مونديال الشباب والقناة الناقلة

السعودي خالد الطريس حكما للقاء مصر ونيوزيلندا في مونديال الشباب

يوسف شعبان يكتب: منتخب الشباب والأمراض المزمنة لكرة القدم المصرية

كأنه يتحدث عن لقاء آخر، تعليق استفزازي من أسامة نبيه على خسارة منتخب الشباب أمام اليابان

الأكثر قراءة

أخبار مصر: موقف حماس الأولي من خطة ترامب، فقد مائي ضخم بسد النهضة في أسبوع، قفزة للذهب، تسريب صوتي لابنة فنانة يهز سوريا

خدوا استعداداتكم، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة بالطماطم وانخفاض 15 جنيها في الفاصوليا

بينهم 3 أطفال، إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

سعر السمك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي 8 جنيهات لأول مرة وقفزة في البوري والكابوريا

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads