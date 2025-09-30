الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد.. بورصة أسعار مقاعد البرلمان تشتعل في الأحزاب السياسية

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
تكشف فيتو في عددها الجديد عن بورصة أسعار مقاعد البرلمان، والتي تشتعل في الأحزاب السياسية مع قرب انتخابات البرلمان في دورته الجديدة. 

 

اقرأ أيضا: - 

 

شعبة الأدوية تحذر من أزمة حادة تضرب السوق خلال عام 2026. 

 

مقاتلون ضد النازية الجديدة. 

 

 الأندية الشعبية تواجه شبح الهبوط إلى المظاليم. 

 

 عودة المندوب السامى البريطانى.. شكوك حول نوايا ترامب من خطة الـ21 بندًا لإنهاء حرب غزة. 

 

 الحكومة تعتزم تشغيل المصانع المغلقة.. واقتصاديون: «أفلحت إن صدقت». 

 

 عودة باسم..القصة الكاملة. 

 

 معاهدة السلام فى اختبار البقاء حالة وحيدة تهدد بتجميدها.. خبراء: حكومة نتنياهو لن تقترب من الخطوط الحمراء. 

 

 رئيس «المعاهد الأزهرية» لـ«فيتو»: دمج الذكاء الاصطناعى بالمناهج التعليمية. 

 

 أبطال فيلم «ضى» فى ضيافة «فيتو»: قدمنا عملا إنسانيا يجمع بين الدراما والواقعية. 

 

الملاك البريء..  كيف خدع أشرف مروان الموساد.. وخبايا تصفيته فى لندن.

