الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، السرايا الصفرا!.. جنون الغلاء يجتاح مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
تكشف فيتو في عددها الجديد عن جنون الغلاء الذي يجتاح مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، ويطرد المرضى إلى الشوارع.. وأطباء يؤكدون أن الزيادة كارثية.. والوزارة تناور. 

 

اقرأ أيضا: - 

 

عصام كامل يكتب: المستشارون الإعلاميون.. سمك لبن تمر هندى.

 

الفصائل تتحدى نتنياهو..  سيناريوهات الأيام الصعبة فى غزة.

 

الفخرانى: الملك لير أعادنى إلى الحياة.

 

 دستور يا حكومة..  تجاهلت النصوص الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة وتحايلت على دعم ورعاية الفقراء وضاعفت أعباء الأسرة المصرية وأسرفت فى القروض وأنفقتها على مشروعات ترفيهية وأهملت الإنتاج.

 

 بالأرقام.. مافيا الماجستير والدكتوراه..  سر التحالف المشبوه بين أساتذة الجامعات ومراكز بير السلم.

 

 خطة «المحليات» و«الإسكان» لتسكين مطاريد الإيجار القديم وضوابط التصنيف.

 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية: برامج لتعزيز الموارد وحصر  90 ٪ من الأعمال المعارة وتقنين أوضاعها.

 

المسلمانى قصة واللا مناظر؟! انشغل عن الملفات الرئيسية واهتم بالشكل على حساب المضمون.

غلاف عدد فيتو الجديد 
غلاف عدد فيتو الجديد 

