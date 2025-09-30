إصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس قرب بيت لحم واستشهاد منفذها

أفادت تقارير إخبارية، نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة 3 اسرائيليين في عملية دهس قرب حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس، بينهم شخص أصيب بجروح خطيرة.

كما أفادت التقارير باستشهاد منفذ عملية الدهس في مفرق الخضر قرب بيت لحم.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن منفذ عملية الدهس في مفرق الخضر هو شاب فلسطيني من قرية بيت فجار في بيت لحم.

وأوضحت أنه تم نقل أحد المستوطنين المصابين إلى المشفى بعد عملية الدهس قرب القدس المحتلة.

وقبل وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة التأهب القصوى في غزة، عقب سلسلة هجمات نفذتها كتائب القسام استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شن مقاتلو القسام هجومًا جديدًا على موقع عسكري داخل غزة، بعد عملية واسعة سابقة استهدفت موقعا يتبع لواء "كفير"، ما أدى إلى إصابة 5 ضباط وجنود بجروح خطيرة نتيجة انفجارات وإطلاق نار.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية في تلك المواقع لا تزال بحالة تأهب، تحسبًا لهجمات أخرى.

تزامن التصعيد الميداني مع اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع هجوم واسع للقسام في حي النصر شمال مدينة غزة، تخلله إطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية متوغلة، ما أدى إلى إصابات وصفت بالخطيرة.

وأجلت مروحيات عسكرية جنود جرحى من جيش الاحتلال إلى ثلاثة مستشفيات رئيسية داخل إسرائيل، فيما أشارت قناة عبرية إلى أن الكمين الذي وقع للقوات الإسرائيلية أدى إلى مقتل وإصابة نحو 13 جنديا.

من جانبها، ذكرت شبكة "حدشوت 301" أن المواجهات في حي النصر "وجها لوجه" مع مقاومين فلسطينيين، ووصفتها بأنها "ضخمة وعنيفة جدا"، وسط استمرار الاشتباكات حتى ساعات متأخرة.

يأتي هذا التصعيد بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح جديد لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى تلقيه "ردودا إيجابية جدا" من إسرائيل وعدد من القادة العرب، غير أن المخاوف تبقى قائمة بشأن فشل أي تسوية محتملة في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي.

