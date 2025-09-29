الإثنين 29 سبتمبر 2025
خارج الحدود

أول فيديو لحادث مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وسط اشتباكات عنيفة في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، بوقوع حدث أمني كبير ضد قوات الجيش في غزة، بالتزامن مع اللقاء المنعقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف القوات المتوغلة، عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع استهدف قوة للجيش في قطاع غزة.

وبحسب نشطاء فلسطينيون، يدور الحديث عن اشتباك مسلح بين مقاتلي المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة النصر شمال مدينة غزة.

 

وتداولت منصات عبرية أنباء عن إجراء عمليات إخلاء للقتلى والجرحى في صفوف الجيش إلى 3 مستشفيات رئيسية في إسرائيل، وقالت شبكة "حدشوت 301" إن القتال يدور وجها لوجه في منطقة النصر والاشتباكات ضخمة وقوية جدا.

 

وأضاف أن "كارثة وقعت مع قوات الجيش في مدينة غزة، هناك عدد من القتلى والإصابات في حدث أمني مستمر، عدد الجنود الذين وقعوا في كمين هو 13".

 

ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات البرية والمخططات التدميرية، مستهدفا المدينة الواقعة شمال القطاع المحاصر، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مقترح لإنهاء الحرب، مشيرا إلى تلقيه "ردا جيدا للغاية" من إسرائيل والقادة العرب، في حين تبقى المخاوف قائمة من فشل أي خطط سابقة بسبب التعنت الإسرائيلي.

 

وتستهدف العمليات الإسرائيلية المنازل والمنشآت المدنية بشكل ممنهج، حيث يستخدم الجيش روبوتات مفخخة لتفجير المنازل، ويستعمل خراطيم نيران لحرق أخرى، مع تكثيف الغارات الجوية على مناطق متفرقة.

 

