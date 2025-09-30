الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء في السعودية

 تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم الثلاثاء 2025.9.30، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

 

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

459 ريالا للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

401 ريالا للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

344 ريالا للبيع.

واصل سعر الذهب تسجيل مكاسب استثنائية، ليختتم شهر سبتمبر 2025 بزيادة تتجاوز 11%، وهو أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2011.

بورصة الذهب عالميا

وسجَّل الذهب، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسيًّا جديدًا بلغ 3842.76 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بارتفاع 0.2%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 3872 دولارًا.

إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

ويرى خبراء أن هذا الارتفاع يعود إلى تصاعد المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية بعد فشل الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى تفاهم مع الديمقراطيين، بجانب تنامي التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

