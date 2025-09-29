الإثنين 29 سبتمبر 2025
اقتصاد

الغرف التجارية: ارتفاع جديد في أسعار الذهب (فيديو)

الذهب، فيتو

قال الدكتور هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن ارتفاع  أسعار الذهب يؤكد أنه الملاذ الآمن، وقت الأزمات، وتنتفى كافة الأوعية الادخارية الأخرى.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": أن استمرارأسعار الذهب مقابل انخفاضأسعار الدولار يؤكد قدرته وريادته.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا جديدا في  أسعار الذهب، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة وضع طبيعي لما يحدث فى العالم من اضطرابات سياسية.
 

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، بنحو 5 جنيهات، ليبلغ إجمالى الارتفاعات منذ بداية التعاملات حوالى 85 جنيها، وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية. 

سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5885 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5150 جنيها.

الجريدة الرسمية
