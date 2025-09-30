تحرير 182 مخالفة تموينية في حملة على أسواق ومخابز الدقهلية (صور)

واصلت مديرية تموين الدقهلية اليوم الثلاثاء، حملاتها المكبرة في مختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة حازمة لتشديد الرقابة وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات غش أو تلاعب.

وأكد المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات ليست لحظة عابرة، بل استراتيجية مستمرة ومكثفة لضمان ضبط الأسواق والمخابز على مدار الساعة، والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطن أو حقوقه.

وأسفرت الحملات على المخابز، تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، عن تحرير 146 مخالفة متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، والتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق، وضبط 1924 شيكارة دقيق مدعم تم التصرف فيها بطرق غير مشروعة.

وفي الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم ضبط 36 مخالفة متنوعة، تضمنت سلعًا بدون فواتير ومواد مجهولة المصدر وعدم إعلان عن اسعار وعدم وجود شهادة صحية، إضافة إلى لحوم مذبوحة خارج السلخانة بكمية بلغت 390 كجم.

وجرى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، شملت 15 علبة نسكافية، و14 كيس مسحوق جيلي فراولة، و9 علب زبدة فول سوداني، و5 برطمانات مربى جزر، و8 علب حلاوة البوادي، و9 برطمانات مربى مشمش، و10 علب صويا صوص، و15 علبة سردين مملح، إلى جانب 8 قاروصة سجائر، و10 صناديق رنجة، و600 عبوة زيت، و1000 كيس ملح بدون فواتير، و2 جركن زيت و10 لحوم مجمدة مجهولة المصدر.

كما تم سحب عينات غذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، شملت: لانشون بيف، جبنة، وجبنة شيدر مطبوخ، حيث تم إعدام جبنة شيدر منتهية الصلاحية، وجاري إرسال باقي العينات للمعمل للبت في مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

182 مخالفة متنوعة بين الأسواق والمخابز

بلغ إجمالي ما تم تحريره خلال الحملات التموينية بالدقهلية 182 مخالفة متنوعة بين الأسواق والمخابز خلال يوم واحد.

وشدد المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على أن الرقابة ستظل متواصلة ليلًا ونهارًا، وأن أي محاولة للتلاعب بقوت المواطن أو المساس بحقوقه ستواجه بحزم القانون وبلا تهاون، في رسالة واضحة لكل من يفكر في التلاعب أو الغش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.