باريس سان جيرمان يتلقى دفعة كبيرة باستعادة 3 لاعبين قبل موقعة برشلونة

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أخبارًا سارة قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، مساء غد الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس يفوز على أتالانتا في الجولة الأولى

ويلعب باريس سان جيرمان ثاني مباريات في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز في الجولة الأولى على أتالانتا برباعية نظيفة.

باريس سان جيرمان يستعيد 3 نجوم قبل مباراة برشلونة

وتلقى المدرب لويس إنريكي دفعة معنوية، قبيل مواجهة برشلونة بعد أن حصل الثلاثي جواو نيفيز، فابيان رويز، فيتينياعلى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

البرتغالي نيفيز تعافى من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها أمام أتالانتا في 17 سبتمبر، وعاد للتدريبات الجماعية يوم الإثنين، ليؤكد جاهزيته للسفر مع الفريق إلى برشلونة.

وفيتينيا سيكون حاضرًا هو الآخر رغم خروجه احترازيًا أمام أوكسير السبت الماضي، إذ كشفت تقارير صحفية فرنسية أن حالته لا تدعو للقلق وقد يبدأ المباراة أساسيًا.

أما فابيان رويز، الذي غاب عن لقاء الدوري الأخير بسبب إجهاد عضلي، فقد تجاوز آلامه بعد برنامج تأهيلي فردي وبات جاهزًا للمشاركة.

أزمة في خطي دفاع وهجوم باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

في المقابل، يواجه لويس إنريكي أزمة هجومية مع تأكد غياب عثمان ديمبيلي حتى ما بعد التوقف الدولي، إلى جانب الشاب ديزيري دوي.

كما تحوم الشكوك حول جاهزية الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي خرج مصابًا بين شوطي لقاء أوكسير، ولم يشارك في مران الاثنين، لكن إمكانية تواجده ضمن القائمة لم تستبعد كليًا.

وسيغيب المدافع البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق بداعي إصابة عضلية، ما يشكل ضربة قوية لخط الدفاع الباريسي في مواجهة صعبة أمام برشلونة.



