ميلان يبدي اهتمامه بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

بدأ نادي ميلان الإيطالي، أحد أعرق الأندية في أوروبا، تحركاته لاستكشاف إمكانية التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة المخضرم، الذي يقترب من نهاية عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

خطوة جدية من ميلان للتعاقد مع ليفاندوفسكي

ووفقًا لتقارير صحيفة "سبورت" الإسبانية، أجرى إيجلي تاري، المدير الرياضي للروسونيري، لقاءً خلال الأيام الماضية مع بيني زهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، لبحث مستقبل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط الهجوم في الفريق الإيطالي.

يأتي اهتمام ميلان بضم ليفاندوفسكي في وقت يسعى فيه النادي لسد الفجوة الهجومية التي عانى منها منذ اعتزال أسطورته السويدية زلاتان إبراهيموفيتش في 2023.

فقد ترك رحيل إبراهيموفيتش فراغًا كبيرًا، ليس فقط على صعيد التهديف، بل أيضًا على مستوى القيادة والتأثير النفسي داخل غرفة الملابس.

ومع رحيل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي قدم إضافة معتبرة خلال فترته مع الفريق، تفاقمت أزمة ميلان في إيجاد مهاجم صريح يمتلك القدرة على حسم المباريات الكبرى.

وأشارت "سبورت" إلى أن ميلان يتحرك مبكرًا لضمان تفوقه في سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي، الذي لا يزال يحظى بقيمة فنية عالية رغم تقدمه في العمر.

اللاعب البولندي، الذي يمتلك سجلًا تهديفيًّا استثنائيًّا مع أندية مثل بوروسيا دورتموند، وبايرن ميونيخ وبرشلونة، يُعتبر إضافة مثالية للروسونيري، خاصة في ظل حاجتهم إلى مهاجم يجمع بين الخبرة والكفاءة التهديفية.

موقف ليفاندوفسكي بشأن مستقبله

يرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي بناءً على أدائه.

ووفقًا للتقارير، فإن اللاعب مقتنع بقدرته على الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات في أوروبا لموسم آخر على الأقل، لكنه منفتح على جميع الخيارات.

سعادته الكبيرة في برشلونة، حيث يعيش مع عائلته في المدينة الكتالونية، قد تدفعه للبقاء إذا قرر النادي تمديد عقده، خاصة أن إدارة برشلونة ترى فيه عنصرًا أساسيًّا في مشروعها الرياضي تحت قيادة المدرب هانز فليك.

ومع ذلك، يبدو أن ليفاندوفسكي لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ففي الصيف الماضي، تلقى عروضًا مغرية من أندية سعودية بقيمة تصل إلى ثلاثة أضعاف راتبه الحالي، لكنه رفضها مفضلًا الاستمرار في المنافسة على الألقاب الكبرى في أوروبا.

ومع اقتراب انتهاء عقده، يبقى المهاجم البولندي مستعدًا لتقديم تنازلات مالية إذا رغب برشلونة في الإبقاء عليه، مما يعكس ارتباطه العاطفي بالنادي.

