تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

يحتضن ملعب "ألماتي المركزي" مباراة ريال مدريد وكيرات، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، دين هويسن، ألفارو كاريراس، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: فرانكو ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

 


ويمتلك ريال مدريد 3 نقاط بعدما فاز بصعوبة على مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بهدفين لهدف، بينما خسر كيرات على يد سبورتينج لشبونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

 


ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعدما خسر يوم السبت الماضي في لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف لهدفين، في الدوري الإسباني، وفقد الصدارة إثر فوز برشلونة في اليوم التالي على ريال سوسيداد بهدفين لهدف.

 

وأعلن نادي ريال مدريد عن قائمته الرسمية التي ستخوض مواجهة كايرات ألماتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

 

قائمة ريال مدريد 


وضمّت القائمة 24 لاعبًا، يتقدمهم تيبو كورتوا، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما شهدت غيابات بارزة على رأسها داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر-أرنولد بسبب الإصابات.

 


 

جهاز ريال مدريد الفني استدعى عددًا من الوجوه الشابة لتعويض النقص الدفاعي، حيث تواجد كل من راؤول أسينسيو، ديان هويسن وخافي نافارو في القائمة.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد كيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد كيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا


تذاع مباراة ريال مدريد أمام  كيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 1.
 

