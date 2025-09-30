أرقام ومسيرة ويليام ساليبا بعد تجديد عقده مع آرسنال الإنجليزي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مدافعه الدولي الفرنسي ويليام ساليبا على عقد جديد طويل الأمد، ليؤكد استمراره مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العقد الجديد يبقي المدافع في ملعب الإمارات حتى 2030.

أرقام ومسيرة ويليام ساليبا

المدافع البالغ من العمر 24 عامًا انضم إلى آرسنال في يوليو 2019، وخاض منذ ذلك الحين 140 مباراة في جميع المسابقات، ليصبح أحد الركائز الأساسية في خط دفاع "المدفعجية".

بدأ ساليبا مسيرته الاحترافية مع سانت إيتيان، حيث تدرج في أكاديميته حتى شارك مع الفريق الأول في موسم 2018-2019، وخاض خلاله 23 مباراة في مختلف البطولات.

وبعد انتقاله رسميًا لآرسنال في صيف 2019، عاد إلى سانت إيتيان معارًا لموسم 2019-2020، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس فرنسا عام 2020.

وعند عودته إلى لندن، حصل ساليبا على ميدالية الفوز بدرع المجتمع الإنجليزي مع آرسنال عقب التغلب على ليفربول في أغسطس 2020.

ثم واصل اكتساب الخبرة بالعودة إلى الدوري الفرنسي عبر إعارة قصيرة مع نيس في يناير 2021، قبل أن ينضم في الموسم التالي إلى مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة عام، حيث قدّم مستويات لافتة جعلته أحد أبرز عناصر خط الدفاع.

تألقه قاده لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية لموسم 2021-2022.

جاءت المشاركة الرسمية الأولى لساليبا بقميص آرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس في أغسطس/آب 2022، حين فاز الفريق 2-0 على ملعب "سيلهرست بارك".

وبعد أسبوعين فقط، أحرز هدفه الأول مع الفريق بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى أمام بورنموث، في مباراة انتهت بفوز آرسنال 3-0.

ومنذ ذلك الحين، أصبح ساليبا قلب الدفاع الرئيسي لفريق آرسنال، حيث امتلك الفريق أقوى خطوط الدفاع في آخر موسمين بالدوري الإنجليزي، ما أهله للتواجد في التشكيلة المثالية لرابطة اللاعبين المحترفين لثلاثة مواسم متتالية.

كما نال تقديرًا عالميًا بدخوله قائمة التشكيلة المثالية للفيفا لعام 2024.

مشوار ساليبا دوليا مع منتخب فرنسا

على الصعيد الدولي، انضم ساليبا للمرة الأولى إلى منتخب فرنسا في مارس 2022، وخاض منذ ذلك الحين 28 مباراة دولية بقميص "الديوك". شارك في كأس العالم 2022، كما لعب أساسيًا في كل دقائق مشوار منتخب بلاده ببطولة يورو 2024، حيث قاد فرنسا للوصول إلى نصف النهائي، وحصل على مكان في التشكيلة المثالية للبطولة.

