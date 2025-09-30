وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس منطقة القاهرة يتابعان سير العملية التعليمية (صور)

زار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، معهد الدكتور طلعت السيد الإعدادي بنين، ومعهد أحمد الليبي "فتيات وابتدائي"، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.

وخلال الزيارة تفقدا انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأنا على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات، بما يسهم في تحقيق أفضل مستوى من التحصيل العلمي والتربوي.

كما شهدت الزيارة لقاءً مع مجلس الآباء، حيث تم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتأكيد على أهمية التعاون البنّاء بين إدارة المعاهد وأولياء الأمور؛ بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب ويعزز من جودة العملية التعليمية.

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد حرص الأزهر الشريف علي متابعة جميع المعاهد



وأكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية حرص الأزهر الشريف على متابعة جميع المعاهد بشكل مستمر، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه العملية التعليمية.



وفي هذا السياق، صرّح الدكتور ياسر علام بأن منطقة القاهرة الأزهرية حريصة على المتابعة الميدانية المستمرة للمعاهد، والتواصل الدائم مع أولياء الأمور، مؤكدًا أن العملية التعليمية لا تكتمل إلا بتكامل الجهود بين البيت والمعهد، بما يضمن تنشئة جيل واعٍ ومتميز علميًا وأخلاقيًا.

