السبت 27 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

الثقافة تشارك في احتفالات الصين بعيد منتصف الخريف

المعماري حمدي السطوحي،

أكد المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية على أن العلاقة الكونية بين الشمس، القمر والأرض لها فلسفة نتعلم منها الكثير، الشمس بالنسبة للأرض ثابتة، والأرض هي التي تدور ناحيتها فتبدو لنا الشمس أنها تشرق، لذا، فعلى الشعوب أن تعمل وتجتهد وتتحرك، فتدور الأرض ويأتي نهار جديد مليء بالخير للجميع.   

خلال حضوره احتفالات عيد منتصف الخريف الذي تقيمه سفارة الصين بالقاهرة، والذي يمثل اكتمال القمر كرمز لوحدة المجتمع الصيني الموحد.  

وأكد أن الحضارة الإنسانية هي حضارة واحدة على مستوى العالم، ولكن لديها جذور مثل مصر والصين. ولقد ورثنا من حضارتنا الكثير من التعاليم والرسائل الهامة، وعيد منتصف الخريف إحداها، والذي يدعونا إلى لم شمل الأسرة والتعبير عن الامتنان.  

وأشاد "سطوحي" في كلمته بزيادة التعاون المصري والصيني في العديد من الملفات الثقافية خلال الفترة الماضية، والتي شارك في بعضها معتبرًا نفسه من الأسرة الثقافية  المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن تكامل الأنشطة بين الجانبين هو تعبير عن فلسفة عيد اكتمال القمر.. 

 وكانت السفارة الصينية بالقاهرة قد أقامت احتفالا كبيرا الأسبوع الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق وسفير الصين والمستشار الثقافي الصيني،  ونخبة من سفراء الدول والمهتمين بالثقافة الصينية.  

المعماري حمدي السطوحي قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية سفارة الصين عيد منتصف الخريف السفارة الصينية بالقاهرة

