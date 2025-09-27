الثقافة تشارك في احتفالات الصين بعيد منتصف الخريف

أكد المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية على أن العلاقة الكونية بين الشمس، القمر والأرض لها فلسفة نتعلم منها الكثير، الشمس بالنسبة للأرض ثابتة، والأرض هي التي تدور ناحيتها فتبدو لنا الشمس أنها تشرق، لذا، فعلى الشعوب أن تعمل وتجتهد وتتحرك، فتدور الأرض ويأتي نهار جديد مليء بالخير للجميع.

خلال حضوره احتفالات عيد منتصف الخريف الذي تقيمه سفارة الصين بالقاهرة، والذي يمثل اكتمال القمر كرمز لوحدة المجتمع الصيني الموحد.

وأكد أن الحضارة الإنسانية هي حضارة واحدة على مستوى العالم، ولكن لديها جذور مثل مصر والصين. ولقد ورثنا من حضارتنا الكثير من التعاليم والرسائل الهامة، وعيد منتصف الخريف إحداها، والذي يدعونا إلى لم شمل الأسرة والتعبير عن الامتنان.

وأشاد "سطوحي" في كلمته بزيادة التعاون المصري والصيني في العديد من الملفات الثقافية خلال الفترة الماضية، والتي شارك في بعضها معتبرًا نفسه من الأسرة الثقافية المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن تكامل الأنشطة بين الجانبين هو تعبير عن فلسفة عيد اكتمال القمر..

وكانت السفارة الصينية بالقاهرة قد أقامت احتفالا كبيرا الأسبوع الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق وسفير الصين والمستشار الثقافي الصيني، ونخبة من سفراء الدول والمهتمين بالثقافة الصينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.