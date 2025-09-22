الإثنين 22 سبتمبر 2025
22 و23 نوفمبر، قمة التعليم التنفيذي تناقش ندرة الكفاءات وتطور التعليم المهني

عقدت وحدة التعليم التنفيذي في جامعة اسلسكا اجتماعها الثاني لمجلسها الاستشاري،  بهدف تعزيز التوجيه الاستراتيجي ودعم برامج التعليم التنفيذي.

وناقش الاجتماع تفاصيل قمة التعليم التنفيذي التي ستُعقد في يومي السبت والأحد، 22 و23 نوفمبر 2025، والتي سيحضرها عدد كبير من الخبراء.

وتعد هذه القمة واحدة من أبرز الفعاليات في مجال التعليم التنفيذي، وتهدف إلى تزويد الحضور بفهم شامل لمتطلبات الأعمال العصرية والقدرات والمنهجيات التنفيذية من خلال ورش العمل والعروض التقديمية وفرص التواصل، وعرض رؤى قيمة حول التعليم المهني المتطور.

وستركز القمة على أربعة محاور رئيسية للقيادة الحديثة والأعمال هي، ندرة  الكفاءات في القطاعات المختلفة، والقيادات النسائية البارزة، وريادة الأعمال المؤسسية، وتطور الذكاء الاصطناعي.

وركز الاجتماع على مناقشة الرؤية الاستراتيجية لوحدة التعليم التنفيذي، وتقييم البرامج الحالية، وتقديم رؤى حول  توفير تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة ويؤهل قادة المستقبل.

ضم الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري للجامعة وهم، كريم الحناوي - الرئيس التنفيذي والأمين العام لجامعة اسلسكا،حسام هيبة - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،ياسمين هلال  عضو مجلس إدارة كلية التعليم التنفيذي بجامعة اسلسكا،حلمي همامي - عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة اسلسكا،حازم عبد العظيم - عميد كلية الحاسبات بجامعة اسلسكا،وائل فرج،  مدير أول للتعليم التنفيذي بجامعة اسلسكا.

يذكر أن القمة يتم تنفيذها سنويا، وتشهد حوارات، ومقابلات، ومناقشات حوارية، وورش عمل، بمشاركة تنفيذيين ذوى خبرة تعاملوا مع تحديات معقدة وحققوا نجاحات ملحوظة.

