الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
عصام كامل

رياضة

حصاد 9 جولات بالدوري، رقم مشترك للأهلي والزمالك بعد القمة 131

الدوري المصري، تقاسم الأهلي والزمالك رقما مشتركا بعد القمة 131 التي حسمها الأحمر لصالحه بنتيجة 2-1 في ختام الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

وأصبح الأهلي والزمالك ثاني أقوى خط هجوم في الدوري، ولكل منهما 13 هدفا خلف المصري البورسعيدي صاحب الـ 17 هدفا.

نتائج مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري

المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

مودرن سبورت ضد فاركو 1-1

وادى دجلة ضد سموحة 1-1

غزل المحلة ضد إنبى 0-0

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي 1-2

الجونة ضد سيراميكا 1-1

الأهلى ضد الزمالك  فوز الأهلي 2-1 

الاتحاد السكندري - باي (راحة).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية. 

 

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة 131

1- الزمالك 17 نقطة 
2- المصري 15 نقطة 
3- الأهلي 15 نقطة 
4- وادي دجلة 15 نقطة 
5- بيراميدز 14 نقطة 
6- إنبي 14 نقطة 
7- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة 
8- بتروجيت 14 نقطة 
9- زد 12 نقطة 
10- مودرن سبورت 12 نقطة 
11- البنك الأهلي 11 نقطة 
12- سموحة 11 نقطة 
13- حرس الحدود 11 نقطة 
14- غزل المحلة 10 نقاط 
15- الجونة 9 نقاط
16- الجيش 9 نقاط
17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
18- فاركو 5 نقاط
19- المقاولون العرب 5 نقاط
20- الاتحاد 5 نقاط
21- الإسماعيلي 4 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

الأهلي الزمالك القمة 131 الدوري المصري المصري البورسعيدي

