عدد أهداف الدوري بعد الجولة التاسعة وثلاثية القمة 131

الدوري المصري، شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، إحراز 157 هدفا خلال 89 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة التاسعة من المسابقة، ومباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك.

ويتبقى مباراة مؤجلة بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية من الجولة الثامنة بسبب إقامة مباراة نهائي كأس القارات الثلاث بين الفريق السماوي والأهلي السعودي التي حسمها بيراميدز لصالحه مؤخرا.

عدد أهداف الدوري المصري

كانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.



وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا، فيما شهدت الجولة السادسة عدد 21 هدفا لتتصدر الأكثر تهديفا مقارنة بجولات الدوري حتى الآن، فيما شهدت الجولة السابعة إحراز 18 هدفا، فيما شهدت الجولة الثامنة إحراز 13 هدفا فقط وأخيرا شهدت الجولة التاسعة إحراز 23 هدفا كأكثر الجولات غزارة تهديقية..

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة التاسعة

الجولة الأولى: 15 هدفا.

الجولة الثانية: 18 هدفا.

الجولة الثالثة: 16 هدفا.

الجولة الرابعة: 14 هدفا.

الجولة الخامسة: 19 هدفا.

الجولة السادسة: 21 هدفا.

الجولة السابعة: 18 هدفا.

الجولة الثامنة: 13 هدفا.

الجولة التاسعة: 23 هدفا

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة 131

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- الأهلي 15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

8- بتروجيت 14 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- البنك الأهلي 11 نقطة

12- سموحة 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقاط

15- الجونة 9 نقاط

16- الجيش 9 نقاط

17- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري



المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

مودرن سبورت ضد فاركو 1-1

وادى دجلة ضد سموحة 1-1

غزل المحلة ضد إنبى 0-0

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي 1-2

الجونة ضد سيراميكا 1-1

الأهلى ضد الزمالك فوز الأهلي 2-1

الاتحاد السكندري - باي (راحة).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.



ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

