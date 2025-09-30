المعمل الجنائي: عاطل أحرق شقة أقاربه في الزيتون بزجاجة مولوتوف

كشف تقرير المعمل الجنائي حول حريق أشعله عاطل نشب داخل شقة أقاربه بسبب عتابهم له على توقف أصدقائه أمام منزله في حلمية الزيتون، أنه استخدم مادة سريعة الاشتعال عبارة عن بنزين ثم صنع منها زجاجة مولوتوف وألقاها على الشقة وأشعل بها النار.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حلمية الزيتون، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.



وبالفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وأقاربه بسبب رفضهم وقوف أصدقائه أمام منزلهم وتعاطيهم المخدرات، فاعترض المتهم على الأمر.

وأضافت التحريات أن المتهم انتظر حتى هدأ الشارع، ثم توجه إلى شقة أقاربه وأشعل بها النار انتقاما منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه وضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

