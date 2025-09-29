الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ارتكب جريمته انتقاما لأصدقائه المدمنين، حبس عاطل بتهمة إحراق شقة أقاربه في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإشعال النيران داخل شقة أقاربه بسبب عتابهم له على توقف أصدقائه أمام منزله في حلمية الزيتون، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص. 


البداية  كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حلمية الزيتون،  وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.


وبالفحص تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وأقاربه بسبب رفضهم وقوف أصدقائه أمام منزلهم وتعاطيهم المخدرات، فاعترض المتهم على الأمر.

وأضافت التحريات أن المتهم انتظر حتى هدأ الشارع ثم توجه إلى شقة أقاربه وأشعل بها النار انتقاما منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه وضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

