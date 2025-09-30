الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
طلب غريب من سيلينا جوميز لضيوف حفل زفافها

سيلينا جوميز، فيتو

 كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن النجمة سيلينا جوميز، رفضت تقبل هدايا زفاف من حضور حفل زفافها على المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

وأوضحت التقارير أن سيلينا طلبت من ضيوفها على دعم صندوق "Rare Impact Fund " أن أمكن، والذي يتبع مؤسستها الخيرية، ويهدف إلى زيادة فرص الحصول على موارد الصحة النفسية، لا سيما في المجتمعات المحرومة من العلاج النفسي.

 

حفل زواج سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

 ونشرت النجمة العالمية سيلينا جوميز صورا من حفل زفافها على المنتج الموسيقى بيني بلانكو، وذلك عبر مجموعة فخمة من صور الزفاف.

وظهرت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما في قمة السعادة الرومانسية بعد إعلان زواجها رسميا، مرتدية فستان زفاف أبيض فضيا براقا، في صور "بولارويد" نشرتها على حسابها في إنستجرام.

وعقدت جوميز، البالغة من العمر 33 عاما، قرانها على منتج الموسيقى بيني بيانكو، البالغ من العمر 37 عامًا، في حفل أقيم في "سي كريست نيرسيري" الساحرة، وهي مزرعة خاصة تمتد على مساحة 70 فدانا في جوليتا، كاليفورنيا، وتنتشر فيها أشجار النخيل والسيكاس.

وبدأت احتفالات الزفاف، بعشاء بروفة فاخر، وذلك في أحد القصور الريفية في مدينة جوليتا، بمقاطعة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان من بين ضيوفها صديقتها المقربة منذ فترة طويلة تايلور سويفت، بالإضافة إلى زملائها في مسلسل "فقط جرائم قتل في المبنى" (Only Murders in the Building) ستيف مارتن ومارتن شورت وبول راد، بالإضافة إلى باريس هيلتون.

 

سيلينا جوميز: مستعدة لاستئجار أرحام أو تبني أطفال

وأوضحت  سيلينا جوميز، أنها لا تزال متفائلة بأن تصبح أمًا يومًا ما، رغم أنها أعلنت سابقًا أنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بسبب مرض الذئبة الذي تعاني منه.

وقالت سيلينا جوميز لمجلة هاربر بازار: "أجدها نعمة أن هناك أشخاصًا رائعين مستعدين لاستئجار أرحام أو تبني أطفال، وكلاهما فرص هائلة بالنسبة لي.. لقد جعلني هذا ممتنة جدًا للمنافذ الأخرى المتاحة لمن يتوقون لأن يصبحوا أمهات، أنا واحدة من هؤلاء.. أنا متحمسة لما ستؤول إليه هذه الرحلة، لكنها ستبدو مختلفة بعض الشيء.. في النهاية، لا يهمني.. سيكون طفلي".

 

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

