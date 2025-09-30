إجراء جديد لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية في السعودية

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تسجيل شراكة مع شركة القواسم التعليمية في المملكة العربية السعودية، وذلك استنادًا إلى شهادة تسجيل رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، في إطار الخطة الموضوعة لتنفيذ إجراءات التعاون بين الجانبين، وانطلاقًا من حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية.

التعاون في إنشاء جامعة أهلية جديدة في منطقة الجوف بالسعودية

وتولّى الدكتور أحمد الدمرداش، المستشار القانوني لشركة القواسم، مهمة تسجيل شركة انطلاق كمستثمر لدى وزارة الاستثمار السعودية، حيث وافقت الوزارة بالفعل على منح الرخصة الرسمية للشركة التي تمثل الذراع الرقمي لـ جامعة المنصورة.

وتهدف هذه الشراكة إلى التعاون في إنشاء جامعة أهلية جديدة في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقّعته الشركتان الشهر الماضي.

التوسع في الشراكات الدولية

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن هذه الخطوة تُعَدّ إضافة مهمة لمسيرة جامعة المنصورة في تدويل التعليم العالي المصري، وتعكس التزامها بتصدير خبراتها التعليمية والبحثية إلى المنطقة العربية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الشراكات الدولية.

تطوير مناهج مشتركة وتفعيل برامج التبادل الطلابي والأكاديمي

وأوضح أن مذكرة التفاهم بين الشركتين تمثل إطارًا استراتيجيًّا لتأسيس شراكة تعليمية رائدة، من خلال إنشاء شركة مشتركة تتولى تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية الجديدة، وستقدّم الجامعة برامج أكاديمية في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، مع تطوير مناهج مشتركة وتفعيل برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، بما يسهم في تعزيز الموارد الذاتية للجامعة ويدعم رسالتها الأكاديمية.

جامعة المنصورة منارة معرفية على المستويين الإقليمي والعالمي

كما أشار رئيس جامعة المنصورة إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل العربي في مجال التعليم العالي، وتعكس ثقة المؤسسات العربية في الكفاءة العلمية والإدارية لجامعة المنصورة، مما يعزز مكانتها كمنارة معرفية على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب رجل الأعمال السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة "القواسم التعليمية"، شافي فاحس الزوين الصقري، عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة المنصورة، مؤكدًا أن المشروع يمهّد الطريق لبداية تعاون نوعي يهدف إلى إنشاء مجمع تعليمي متكامل يتبنى أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، ويلبّي تطلعات الشباب السعودي والعربي في ظل رؤية المملكة 2030.

ويُعد هذا التعاون خطوة رائدة تضع جامعة المنصورة في موقع متقدم بين الجامعات المصرية في مجال إنشاء الجامعات الأهلية خارج الحدود، مما يعكس حرصها على تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بالتوسع في الشراكات التعليمية الدولية، إلى جانب سعيها المستمر لتنمية مواردها الذاتية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي كمنارة علمية.

