جلال الدين الرومي، الفيلسوف الصوفي الذي علم الأجيال محبة الله

في مثل هذا اليوم من عام 1207 وُلد جلال الدين الرومي، الاسم الذي تجاوز حدود الأزمنة والجغرافيا ليصبح رمزًا خالدًا للروح الإنسانية الباحثة عن المعنى. لم يكن الرومي مجرد شاعر أو فقيه، بل كان حالة فكرية وروحية متجددة، جمعت بين العقل والوجدان، بين الفقه والشعر، وبين القانون والحب.

نشأة وحياة جلال الدين الرومي

نشأ الرومي في بيئة مضطربة سياسيًّا ودينيًّا، فوالده كان من كبار علماء الدين، الأمر الذي صاغ بداياته الفكرية على قواعد صارمة من الفقه والتفسير. لكن ما إن اصطدم بعالم التصوف حتى تبدّل المسار؛ فإذا بالكلمات تتحول إلى موسيقى، والفقه الصارم يتسع لرحابة القلب، والفكر القانوني يذوب في حكمة تتجاوز الحدود الضيقة للتشريع إلى فضاء أرحب من الإنسانية.

كان الرومي شاهدًا على تقلبات كبرى في العالم الإسلامي، من غزوات المغول إلى انقسامات الداخل، ورأى بأم عينه كيف يمكن للخراب أن يولّد نورًا من نوع مختلف. قصائده في "المثنوي" لم تكن مجرد شعر، بل كانت محاولة لترميم روح الإنسان وسط الركام، كأنها دعوة للحب بوصفه الطريق الأخير لمصالحة الوجود.

إرث الرومي في الغرب

الغرب استقبل الرومي بعد قرون كصوت صوفي عابر للثقافات، فترجمت أعماله إلى معظم لغات العالم، وأصبح اسمه حاضرًا في أدبيات الفلسفة والأدب والروحانيات. أما في الشرق، فقد بقي حضوره مزدوجًا: مرجعًا روحيًا للطرق الصوفية، وأيقونة أدبية ينهل منها الشعراء والباحثون.

الذكرى اليوم ليست مجرد استعادة لشاعر ولد قبل ثمانية قرون، بل تذكير بأن الإنسان ما زال في حاجة إلى تلك اللغة التي تخرجنا من صخب السياسة وضجيج المصالح، إلى مساحة أكثر صفاءً. جلال الدين الرومي، بقدر ما كان فقيهًا وقانونيًا، ظل قبل كل شيء شاعر القلب، الذي علّم الأجيال أن الطريق إلى الله يمر عبر المحبة لا الخوف.

