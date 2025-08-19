جهاز حماية المستهلك يكشف شروط الاسترجاع واستبدال السلع بالأوكازيون الصيفي

أعلن إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الأوكازيون الصيفي انطلق رسميًا بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر في 4 أغسطس الجاري، مؤكدًا أن الجهاز بدأ فورًا في تنفيذ خطة رقابية لضمان التزام التجار بالقواعد المنظمة للتخفيضات.

وأوضح الجزار، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب، أن الجهاز كلف فروعه الإقليمية والإدارات المركزية بالنزول الميداني لتفتيش المحال التجارية، ومراجعة الأسعار، والتأكد من جدية الخصومات المعلنة وعدم تضليل المستهلكين.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية رصدت بعض المخالفات، أبرزها الإعلان عن تخفيضات وهمية، حيث يقوم بعض التجار برفع الأسعار الأساسية للسلع ثم إعلان نسب خصم غير حقيقية. كما تم رصد مخالفات أخرى، منها تعليق لافتات "ممنوع الاستبدال أو الاسترجاع"، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.

وشدد المتحدث الرسمي على أن حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع مكفول بموجب القانون على مدار العام، بما في ذلك خلال فترة الأوكازيون، وذلك خلال 14 يومًا من الشراء أو حتى 30 يومًا في حالة وجود عيب صناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.