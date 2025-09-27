الرئيس الفنزويلي لـ واشنطن: نستخدم كل السبل الدبلوماسية لتجنب المواجهة العسكرية

أعلن مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة ألكسندر جابرييل يانيس ديليوز أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي اندلاع مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة في البحر الكاريبي.

وقال ديليوز في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإقناع جميع الأطراف بتجنب المواجهة العسكرية، في محاولة لاحتواء مسألة التصعيد العسكري وتجنب أي حادث يمكن أن يؤدي إلى نزاع مسلح.

وأضاف أن مادورو وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورؤساء منظمات دولية أخرى، كما كتب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا "خطأ دوافعه".

وأشار إلى أن فنزويلا ما تزال تدرس طرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الأعمال العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي.

وقال: "في الوقت الحالي، نحن نقيم الوضع ونحاول تفنيد هذه الرواية الكاذبة حول تجارة المخدرات التي تستخدمها الولايات المتحدة، لذلك، لا نزال ندرس مسألة تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة".

وشدد على أن ضرورة الحفاظ على السلام في منطقة البحر الكاريبي يجب أن تكون إحدى أولويات عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.

وخلص إلى أن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل سيحذر خلال خطابه أمام الجمعية العامة اليوم السبت المجتمع الدولي مما يحدث، "لإظهار أن ما يجري في حوض الكاريبي غير مبرر".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد صرحت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، ولم يستبعد إمكانية القيام بعملية عسكرية ضد فنزويلا.

وجاء هذا التصريح بعد إرسال سفن حربية أمريكية، من بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحل الجمهورية البوليفارية.

ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة الكاريبي.

