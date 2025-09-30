ستارمر يوجه 3 مطالب لـ حماس" بشأن خطة ترامب للسلام في غزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المبادرة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في غزة "موضع ترحيب كبير"، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لإنجاحها.

وقال ستارمر إن بريطانيا تدعم بقوة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.



ودعا جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل مع الإدارة الأمريكية لتطبيق خطة غزة، مطالبًا حركة حماس بالموافقة على الخطة، وإلقاء السلاح، والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين خطته للسلام في قطاع غزة التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعمها، محتفظا في الوقت ذاته بحقّ "إنهاء المهمة" في حال رفضتها حركة حماس.

وتحدّث ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو بعد اجتماع مطوَّل بينهما عن "أحد أجمل الأيام في تاريخ الحضارات ربما".

وشكر ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "موافقته" على الخطة، وأعرب عن أمله في أن توافق حركة حماس عليها بدورها.

وتنصّ الخطة، التي نشرها البيت الأبيض قبل وقت قصير من المؤتمر، على وقف فوري للحرب في حال موافقة طرفي النزاع عليها، والإفراج بعد 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على الاتفاق عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ثم إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها محكومين بالمؤبّد.

كما تنصّ على أن تكون غزة منزوعة السلاح، وتحكمها لجنة انتقالية مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف مجلس إدارة يرأسه دونالد ترامب، من دون أيِّ دور بتاتًا فيها لحركة حماس.

وتسلمت حماس من الوسيطين القطري والمصري نص الخطة، وفق ما ذكر مسؤول لوكالة فرانس برس.

