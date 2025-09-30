الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شيكابالا ينتقد التعاقد مع شيكو بانزا: لديه مشكلات ولا يكمل 5 أشهر مع أي فريق

شيكابالا وشيكو بانزا،
شيكابالا وشيكو بانزا، فيتو

طلب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، برحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الأبيض بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف مساء الإثنين، في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

 

شيكابالا يطالب برحيل يانيك فيريرا فورًا

وقال شيكابالا عبر قناة mbc masr إن مدرب الزمالك يجب أن يرحل فورًا، موضحًا أن الزمالك لن يواجه الأهلي مرة أخرى بهذه الحالة الدفاعية السيئة.

وأضاف: "الشوط الأول كان يجب أن يحسمه الزمالك بفارق هدفين على الأقل، والشوط الثاني شهد تبديلات خاطئة من جانب المدير الفني".

وتابع: "ليس منطقيا أن يتشاجر المدير الفني مع اللاعبين ويستبعدهم عن المباريات، حدث ذلك مع شيكو بانزا وسيف الجزيري".

وواصل: "شيكو بانزا لديه مشكلات ولا يكمل 5 أشهر مع أي فريق يلعب له، ولكن من اختار التعاقد معه ووافق على ذلك هو يانيك فيريرا".

 

الإصابات خدمت الأهلي 

وأكد أن الإصابات خدمت الأهلي في لقاء الزمالك، لأنه لولا إصابة طاهر محمد طاهر لما شارك حسين الشحات الذي قلب موازين اللقاء، موضحًا أن الزمالك لا يملك بدائل يستطيعون قلب المباراة.

وأشار إلى أن فريق الزمالك بُنيَ بشكل خاطئ والقائمة ليست قوية بما يكفي للتتويج بالدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الزمالك شيكابالا الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

مش هشجع الزمالك تاني، عمرو أديب يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي (فيديو)

تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

تريزيجيه يغيب عن الأهلي في مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

عادل مصطفى: الفوز على الزمالك أعاد الثقة للأهلي وشرف كبير عودتي لبيتي

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

الخريف يتلاعب بـ"الصعيد"، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يصل إلى 14 جنيها، انخفاض جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شيكابالا ينتقد التعاقد مع شيكو بانزا: لديه مشكلات ولا يكمل 5 أشهر مع أي فريق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads