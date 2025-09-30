شيكابالا ينتقد التعاقد مع شيكو بانزا: لديه مشكلات ولا يكمل 5 أشهر مع أي فريق

طلب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، برحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الأبيض بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف مساء الإثنين، في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

شيكابالا يطالب برحيل يانيك فيريرا فورًا

وقال شيكابالا عبر قناة mbc masr إن مدرب الزمالك يجب أن يرحل فورًا، موضحًا أن الزمالك لن يواجه الأهلي مرة أخرى بهذه الحالة الدفاعية السيئة.

وأضاف: "الشوط الأول كان يجب أن يحسمه الزمالك بفارق هدفين على الأقل، والشوط الثاني شهد تبديلات خاطئة من جانب المدير الفني".

وتابع: "ليس منطقيا أن يتشاجر المدير الفني مع اللاعبين ويستبعدهم عن المباريات، حدث ذلك مع شيكو بانزا وسيف الجزيري".

وواصل: "شيكو بانزا لديه مشكلات ولا يكمل 5 أشهر مع أي فريق يلعب له، ولكن من اختار التعاقد معه ووافق على ذلك هو يانيك فيريرا".

الإصابات خدمت الأهلي

وأكد أن الإصابات خدمت الأهلي في لقاء الزمالك، لأنه لولا إصابة طاهر محمد طاهر لما شارك حسين الشحات الذي قلب موازين اللقاء، موضحًا أن الزمالك لا يملك بدائل يستطيعون قلب المباراة.

وأشار إلى أن فريق الزمالك بُنيَ بشكل خاطئ والقائمة ليست قوية بما يكفي للتتويج بالدوري.

