تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

علق أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، على خسارة الأبيض أمام الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1، مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.

تعليق ميدو على خسارة الزمالك للقمة أمام الأهلي

قال ميدو عبر برنامجه في قناة النهار، أن الأهلي لديه القدرة الكبيرة على عزل فريقه عن كل المشاكل خارج الملعب، ولديه قدرة كبيرة على إظهار الالتزام الكبير في ظل المشاكل التي تحوم في الإعلام.

وأضاف أن لاعبي الأهلي رجالة وأثبتوا قدراتهم الكبيرة أمام جماهيرهم، وتمكنوا من تخطي الصعاب في المباراة وإظهار قدراتهم الكبيرة في أرضية الملعب.

وأوضح أن هذه أسوأ مباراة للزمالك، كانت البداية مميزة، لكن تحولت المباراة في الشوط الثاني وأظهر الأهلي قدراته ومحاربته على الفوز حتى اللحظات الأخيرة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وفاز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تعليق فيريرا يعلق على خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة

وأكد يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

وواصل: "في الشوط الثاني بدأنا بضغط متأخر وكانت لدينا فرصة لجعل النتيجة 2-صفر، ولكن بعد الفرصة الضائعة تعادل الأهلي قبل أن يتقدم".

وأضاف فيريرا:" بعد التأخر دفعنا في أخر 10 دقائق بلاعبين في الخط الأمامي للتسجيل وأهدرنا فرصة عندما اصطدمت الكرة بالعارضة في الدقائق الأخيرة، وسنعمل على استشفاء اللاعبين بشكل جيد للقاء المقبل".

وواصل المدير الفني:"فكرنا في التغيير قبل استقبال الهدف الأول وكان اللعب يسير بشكل جيد، وكان هناك تفكير في الدفع بالونش واللعب بثلاثي في خط الدفاع، ولكن لم يكن هناك أي سبب للتغيير لأن الفريق كان يؤدي بصورة جيدة".

وأضاف فيريرا:" سيف الجزيري يؤدي بصورة جيدة مثل باقي المهاجمين وقد يتواجد في المباريات المقبلة، لأنه من ضمن 4 مهاجمين متواجدين بالفريق، والجهاز الفني يأخذ قراره قبل المباراة، ونحتاج للاعتماد على ثنائي أو ثلاثي في الهجوم".

وتابع: "عندما تعادل الفريق مع المقاولون عاد وفاز في مباراتين وبعد الخسارة من دجلة فاز الزمالك في مباراتين، وحاولنا أن نعود بشكل أقوى في مباراة الأهلي اليوم ولم يحالفنا التوفيق، ونسعى للعودة بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

واختتم يانيك فيريرا تصريحاته قائلًا: "في ما يخص التراجع بعد تسجيل الهدف الأول هذا حدث من قبل، ولكن نحاول أن نسجل الهدف الثاني دائمًا بعد التقدم في أي مباراة، ونحتاج للحديث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، وواجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي، سنستعد بجدية للمباراة المقبلة، ونتعلم من كل مباراة ونسعى لأن نكون أفضل".

