جامعة دمنهور تعقد دورة الإرشاد الأسري والدعم النفسي

عقدت وحدة مناهضة العنف المرأة بجامعة دمنهور بإشراف الدكتورة شيماء حلمي، مدير الوحدة، دورة بعنوان"الإرشاد الأسري والدعم النفسي"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في الفترة من 28 حتى 29 سبتمبر 2025 بإدارة الجامعة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان ذلك بحضور المهندسة ذكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، الدكتور أمل عوض، أستاذ الصحة النفسية، عضوات الوحدة، وما يقرب من 50 إداريا من مختلف كليات الجامعة.

حرص جامعة دمنهور على نشر الوعي الصحي وثقافة الصحة النفسية

خلال كلمتها؛ أكدت نائب رئيس الجامعة، حرص جامعة دمنهور على نشر الوعي الصحي وثقافة الصحة النفسية، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يعد الإرشاد الأسري والدعم النفسي من الركائز الأساسية لبناء أسر ومجتمعات صحية ومترابطة، ولا تقتصر أهميته على حل المشكلات فقط، بل يمتد ليشمل الوقاية وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية.

وأوضحت أهمية الدعم النفسي كونه يساعد الأفراد على التعامل مع مشاعرهم وأفكارهم وسلوكياتهم بشكل فعال، ويساعد على إدارة التوتر والضغوط سواء كانت مهنية أو شخصية، متمنية لجميع المتدربين الاستفادة القصوى من الدورة.





من جانبها أشادت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بالدور الفعال لجامعة دمنهور وقطاع خدمة المجتمع في دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز دورها المجتمعي لرفع الوعي بقضايا المرأة والفتاة، والتصدي لصور التمييز أو العنف ضدها، مشيرة إلى دور المجلس القومي للمرأة في توعية المواطنين بالقرى والمراكز بشتى القضايا لدعم الأسرة المصرية.





تنفيذ عدة دورات تدريبية بجامعة دمنهور لمناهضة العنف ضد المرأة

هذا وقد أشارت الدكتورة شيماء حلمي، إلى حرص وحدة مناهضة العنف ضد المرأة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المكثفة ضمن خطة أنشطة الوحدة والتي تتضمن أنشطة مبادرة " معا.. بالوعي نحميها "، وأنشطة الإرشاد الأسري والدعم النفسي، مثمنة جهود الجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في نشر التوعية وتنفيذ تلك الأنشطة داخل الجامعة وخلال القوافل التنموية الشاملة، كما تطرقت إلى جانب الإرشاد الأسري ودوره في بناء أسر ومجتمعات صحية متوازنة قادرة على التعامل ومواجهة الحياة بإيجابية.





و تناولت الدكتورة أمل عوض، جانب الدعم النفسي وأهميته، والقدرة على اكتساب مهارات التعامل مع الضغوط النفسية بأنواعها داخل الأسرة وفي العمل وفي المجتمع ككل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.