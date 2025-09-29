يطالبون بفرص عمل وتحسين المعيشة، جيل زد ينتفض ضد ملك المغرب

أثارت احتجاجات ما يعرف بـ(جيل زد 212) في المغرب حالة من الانقسام على منصات التواصل بين من يؤكد سلميتها وشرعية مطالبها، ومن يحذر من استغلالها، في حين انتقد مغردون الاعتقالات ودعوا للاستماع للشباب وتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي وخلق فرص عمل.

وكانت عدة مدن مغربية شهدت وقفات احتجاجية لشباب مغاربة ينتمون لما يعرف بجيل زد -الجيل الرقمي مواليد بين عامي 1997 و2012- مطالبين الحكومة بتأمين فرص عمل للشباب، وتحسين الظروف الصحية والتعليم وضمان العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضبط أسعار المواد الأساسية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصلاح نظام التقاعد، وحماية حق التظاهر والتعبير السلمي.

وكانت الحركة الاحتجاجية قد تشكلت عبر منصة "ديسكورد" وحملت المجموعة اسم "جيل زد 212″، ووصفها المنتسبون لها بأنها "فضاء للنقاش" فقط يجمع شبابا مستقلين "لا ينتمون إلى أي جهة سياسية"، ووصل عدد المشاركين فيها إلى 12 ألف عضو.

إلا أن قوات الأمن المغربية استنفرت بشكل كبير، وعملت على تفريق المحتجين واعتقال عدد منهم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد بلغ معدل البطالة في المغرب 12.8%، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو مليون و500 ألف شخص.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت تعهدها خلال شهر أبريل الماضي برفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 4 آلاف درهم أي نحو 450 دولارا.

أما في القطاع الصحي، فقد احتل المغرب المرتبة 94 من أصل 99 دولة في مؤشر "نامبيو" للرعاية الصحية لعام 2025، مع وجود ما يعادل 4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل من المعدل الدولي المطلوب.

وانقسمت ردود أفعال النشطاء على هذه الاحتجاجات بين مؤيد لها ومؤكدٍ على سلميتها وشرعية مطالبها، وبين من يحذر من وجود أطراف خفية تستغلها.

