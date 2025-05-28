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خارج الحدود

وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى ملك المغرب

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره المغربى، فيتو

في مستهل زيارته إلى الرباط، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة جلسة مباحثات اليوم مع ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي سلم رسالة خطية موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك محمد السادس.

التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب

وأكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لدفع مسار العلاقات الثنائية من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، واجتماع "آلية التنسيق والتشاور" على مستوى وزيري خارجية البلدين. وأبرز الاهتمام بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وهو ما عكسته زيارة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الرباط في فبراير ٢٠٢٥.

اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين

وأشاد وزير الخارجية بنجاح عقد منتدى الأعمال المصري-المغربي في ٤ مايو بالقاهرة بمشاركة ١٤٨ شركة من الجانبين (٧٤ شركة مصرية، و٣١ شركة مغربية)، مبديًا حرص مصر على متابعة نتائجه في الفترة المقبلة، تمهيدًا لعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وقف إطلاق النار

وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، متناولًا الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لإعادة إعمار القطاع فور وقف إطلاق النار، مشيدًا في هذا الإطار برئاسة جلالة ملك المغرب للجنة القدس، وإسهامات اللجنة في دعم القضية الفلسطينية. كما تناول اللقاء بحث آخر المستجدات في السودان وليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

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ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة الملك محمد السادس التنسيق والتشاور السيسي

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