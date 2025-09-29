بعد تصدره الترند، حازم سمير بطل نور مكسور على ريد كاربت ولد وبنت وشايب (فيديو)

خطف الفنان حازم سمير، الأنظار فور وصوله للسجادة الحمراء لمسلسل ولد وبنت وشايب، المقام حاليا في أحد المولات.

ويعد هذا الظهور الأول لـ حازم سمير بعد تصدره التريند بسبب مشهد “كنت فكراك أبويا”، والذي قدمه أمام نور إيهاب في حكاية نور مكسور من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

ويعد مسلسل ولد وبنت وشايب ثاني تجارب زينة أشرف عبد الباقي الإخراجية بعد تجربتها الأولى في مين يصدق.

وكانت منصة “واتش إت” طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد وبنت وشايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف.

ويأتي مسلسل "ولد وبنت وشايب" من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض العمل على منصة WATCH IT.

