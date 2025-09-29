حملات مكثفة على المحال لضبط الأسعار وردع المتلاعبين وتوفير السلع للمواطنين بالمنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة، من خلال لجنة التفتيش على المحال التجارية ، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

توفير السلع وعدم المغالاة في الأسعار

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وضرورة الإعلان عن الأسعار بجميع المنافذ والمحلات التجارية.

وتابع محمد أميـــن الدمـــرداش، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأثنين أعمال اللجنة الخماسية للتفتيش على المحال التجارية.

قاد الحملة إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار بحى غرب، وفريق العمل المشكل من الدكتور جورج جميل من الطب البيطرى، وأحمد المنجى من الصحة .

إعدام أغذية غير صالحة

واستهدفت الحملة المحال التجارية بمنطقة شارع العباسى، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

وتمكنت الحملة من إعدام 10 ك لبن بودر، 3لتر عصير مانجو، 2ك بذور شيا مطحون، 5 ك ريحة كحك، كما تمكنت الحملة من تحرير 5 محاضر عدم توافر شهادات صحية.

وأشار الأميـــن رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يوميًا ، للتأكد من جودة المنتجات وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، ولردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين. وذلك طبقًا للقانون والتعليمات وتوجيهات المحافظ.

