أحمد حسن مشيدا بنجم الزمالك: أعصابه تلاجة ولا يشغل باله بالجماهير (فيديو)

أشاد أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، بأداء عبد الله السعيد لاعب الزمالك، قبل لقاء القمة الليلة والتي تقام على استاد القاهرة.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية:" إن عبد الله السعيد لا يتأثر بأي ضغط جماهيري فهو لاعب “ أعصابه تلاجة " ولا يركز مع هتافات الجماهير ضده وهي دي شخصيته.

واضاف:" عبد الله السعيد لا يتأثر سواء عندما كان في الأهلي أو عند انتقاله للزمالك، فهو لا يشغل باله بهتافات الجماهير  .

 

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض أي تعثرات سابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة.

وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة 
وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة 

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

