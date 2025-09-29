فلاحو قرية الشناينة يستغيثون بوزارة الزراعة بسبب تأخر صرف حصص الأسمدة (فيديو)

تستمر معاناة الفلاحين في قرية الشناينة التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط في صرف حصتهم من الأسمدة من الجمعية الزراعية بالقرية ذاتها.

أزمة صرف الأسمدة الزراعية

وشهد محيط الجمعية الزراعية بقرية الشناينة ازدحاما، بسبب تكدس الفلاحين الراغبين في صرف حصتهم من الأسمدة الزراعية.

واشتكى الكثير منهم من تأخير عمليات صرف الأسمدة المستحقة لهم، الأمر الذي تسبب في استياء الفلاحين وطلب الاستغاثة من وزارة الزراعة بضرورة التدخل لحل الأزمة.

وقال أحد الفلاحين: نأتي إلى الجمعية باستمرار منذ ٣ أيام متواصلة، ولم نحصل على حصتنا من الأسمدة، في حين حصل أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة على حصتهم ونحن أصحاب الحيازات الصغيرة لم نحصل على أي شيء من حصتنا في الأسمدة الصيفية.



وقال آخر: عندما لم نستطع صرف حصتنا من الأسمدة من الجمعية الزراعية بقرية الشناينة توجهنا إلى الإدارة بمركز صدفا التابعة له هذه الجمعية.

وتوجه الفلاحون بطلب عاجل لوزارة الزراعة بالتدخل لإنهاء معاناتهم في الحصول على الأسمدة الزراعية.

