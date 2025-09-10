رد حاسم من رئيس الوزراء بشأن مستقبل ومصير منطقة وسط البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تطوير منطقة وسط البلد قائم على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري والتخطيطي بالمنطقة ولن نغير هذا الطابع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، نعمل على تطوير المباني وإعادتها لما كانت عليه في السابق وبالتالي التطوير والاستفادة من المنطقة بصورة كبيرة لخلق حركة من السياحة والتنمية الاقتصادية والحفاظ على الطابع والتراث الموجود.



ولفت إلى أن العقارات المتقادمة والايلة للسقوط في الجمهورية صدر لها قرارات إزالة كليا لأنها غير صالحة إنشائيا وسنحصر كل المباني وعدد كبير منها الأغلب تم إزالتها ولكن لا يزال هناك عدد كبير يقطنه عدد كبير من الأسر المصرية، والمحافظات ستبدأ في ترميم العقارات التي بحاجة الي الترميم والهدف تأمين أراوح الأسر قبل سقوط العقار للحفاظ على حياتهم وأمنهم.



