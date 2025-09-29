بعد استبعاده، لاعب الزمالك يؤدي تدريبات تأهيلية باستاد القاهرة قبل مباراة القمة

خاض أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد أحمد ربيع من قائمة الفريق لخوض مباراة الأهلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

استقبال خاص من جماهير الزمالك للاعبي الفريق وفيريرا قبل مواجهة الأهلي

فيما حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في استاد القاهرة، على استقبال لاعبي الفريق والجهاز الفني بهتافات حماسية، لحظة نزولهم أرض الملعب قبل مواجهة الأهلي، في مباراة القمة اليوم الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأطلقت جماهير الزمالك الهتافات للمدرب فيريرا ولاعبي الفريق، وحرصت على تحفيزهم للفوز على الأهلي بمباراة القمة اليوم، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وكانت جماهير الأهلي والزمالك توافدت على استاد القاهرة الدولي، استعدادا للمواجهة المرتقبة في مباراة القمة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورصدت عدسة “فيتو” توافد جماهير الأهلي والزمالك، حيث أشعلت الجماهير الأجواء حول استاد القاهرة قبل مباراة القمة، كما سادت الروح الرياضية بين الجمهورين.

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض عثراته السابقة وتحقيق النقاط الثلاث المهمة.

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

