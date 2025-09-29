الأوقاف قبل قمة الأهلي والزمالك: شجّع فريقك بحب ولا تخسر أخلاقك

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مهمة لجماهير كرة القدم، قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، أكدت خلالها أن الرياضة وسيلة للمتعة والتشجيع والتنافس الشريف، وليست ميدانًا للتعصب أو الخصام أو تبادل الشتائم، وذلك في إطار مبادرتها التوعوية "صحح مفاهيمك".

رسالة وزارة الأوقاف للجماهير المصرية قبل قمة الأهلي والزمالك

وقالت الوزارة في منشورها: "بتخاصم أصحابك… وتتعصب علشان فريق كورة؟ الكورة لعبة معمولة علشان المتعة والتشجيع والتنافس الشريف، لكن لما تتحول لتعصب وخصام وشتايم… ساعتها بتضيع معناها الجميل"، مشيرة إلى ما ورد عن النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» – متفق عليه، وقال ﷺ عن العصبية: «دعوها فإنها منتنة».

وأكدت وزارة الأوقاف أن الفريق الذي يخسر اليوم قد يفوز غدًا، لكن من يخسر احترامه وأصدقاءه يخسر كل شيء، داعية الجماهير إلى أن يكون التشجيع بخلق وأدب وحب، من دون ظلم أو تجريح، ليكون ذلك انعكاسًا حقيقيًا لأخلاق المجتمع المصري.

واختتمت الوزارة منشورها بالدعاء: “اللهم ألف بين قلوبنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت”.

