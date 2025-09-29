الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأوقاف قبل قمة الأهلي والزمالك: شجّع فريقك بحب ولا تخسر أخلاقك

مواجهة الأهلي والزمالك
مواجهة الأهلي والزمالك

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مهمة لجماهير كرة القدم، قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، أكدت خلالها أن الرياضة وسيلة للمتعة والتشجيع والتنافس الشريف، وليست ميدانًا للتعصب أو الخصام أو تبادل الشتائم، وذلك في إطار مبادرتها التوعوية "صحح مفاهيمك".

رسالة وزارة الأوقاف للجماهير المصرية قبل قمة الأهلي والزمالك 

وقالت الوزارة في منشورها: "بتخاصم أصحابك… وتتعصب علشان فريق كورة؟ الكورة لعبة معمولة علشان المتعة والتشجيع والتنافس الشريف، لكن لما تتحول لتعصب وخصام وشتايم… ساعتها بتضيع معناها الجميل"، مشيرة إلى ما ورد عن النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» – متفق عليه، وقال ﷺ عن العصبية: «دعوها فإنها منتنة».

 

وأكدت وزارة الأوقاف أن الفريق الذي يخسر اليوم قد يفوز غدًا، لكن من يخسر احترامه وأصدقاءه يخسر كل شيء، داعية الجماهير إلى أن يكون التشجيع بخلق وأدب وحب، من دون ظلم أو تجريح، ليكون ذلك انعكاسًا حقيقيًا لأخلاق المجتمع المصري.

 

واختتمت الوزارة منشورها بالدعاء: “اللهم ألف بين قلوبنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلى والزمالك القمة بين الأهلي والزمالك المجتمع المصري بطولة الدوري الممتاز بطولة الدوري رسالة وزارة الأوقاف قمة الاهلي والزمالك مباراة القمة بين الاهلي والزمالك مباراة القمة وزارة الأوقاف صحح مفاهيمك

مواد متعلقة

الزمالك يستعد لمعركة القمة بخطة متكاملة وتحفيز غير مسبوق، الدباغ يقود الهجوم وشيكابالا يدعم

الأوقاف: انطلاق 945 قافلة دعوية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" غدًا (فيديو)

كامل الوزير يشهد الاحتفال الشعبي لإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك”

الأوقاف تطلق المبادرة الوطنية «صحح مفاهيمك».. الأزهري: تهدف لبناء الإنسان المصري.. مناقشة 40 قضية مجتمعة.. وغرفة علميات لرصد السلوكيات الخاطئة (صور)

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads