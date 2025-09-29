الإثنين 29 سبتمبر 2025
رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

مباراة الجونة وسيراميكا،
مباراة الجونة وسيراميكا، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد خالد بشارة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول أفضلية نسبية لصالح سيراميكا كليوباترا، وكانت له عدة محاولات هجومية على مرمى الجونة بحثا عن تسجيل هدف التقدم 

وشهدت الدقيقة 18 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سيراميكا على رأس إسلام عيسى الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 25 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الجونة من ركلة حرة على رأس صابر الشيمي الذي سدد كرة مرة بجوار المرمى، وحصل مروان محسن مهاجم الجونة على بطاقة صفراء في الدقيقة 35 

وفي الدقيقة 40 تصويبة رائعة من نور السيد قائد الجونة من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالعارضة.

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - إسلام عيسى -  أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا

فيما دخل فريق الجونة مباراته أمام سيراميكا كليوباتر بتشكيل مكون من:

جاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، الفا توري، عبد الجواد ثعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أرنو، مروان محسن، علي الزاهدي.

الدوري المصري الجونة سيراميكا كليوباترا استاد خالد بشارة الدورى المصرى الممتاز الجونة ضد سيراميكا كليوباترا

