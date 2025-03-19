برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

محبة آل بيت رسول الله

يقول الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، إن الأصل في العلاقة بين العبد وربه، كما ذكرنا، هو محبة الله، وأيضا محبة الرسول الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة آل البيت الكرام الأطهار، رضي الله عنهم وأرضاهم.

وهناك وصية أوصى بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الأمة بأسرها، يقول فيها: "أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، (أحبوا الله الذي تكرم عليكم بنعمة الخلق، والذي أسبغ عليكم من النعم ما خرج عن الحصر والتعداد، وصدق تعالى إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله عز وجل: ما بكم من نعمة فمن الله).

فالمصطفى، صلى الله عليه وسلم، يحث العباد والمؤمنين على محبة الإله الخالق، عز وجل، الكريم، العاطي، الوهاب، الجواد، المستحق للحب الأعظم.. جل جلاله، سبحانه وتعالى، تبارك في علاه.

أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمٍ.. أي أحبوه لأنه هو المُنعمُ، سبحانه وتعالى، وهو المتكرِّمُ عليكم بنعمة الخلق والإيجاد، وكل النعم الظاهرة والباطنة، المعلومة والمدركة، وغير المدركة، كلها من محض فضل الله تعالى على العباد.

هو دعانا إلى محبته صلى الله عليه وسلم، لكونه صلى الله عليه وسلم، هو المحبوب الأعظم لله، وهو الخليل الأكرم عند الله سبحانه وتعالى.

وأحبوني لحبِّ الله، وأحبوا آل بيتي لحبي، ولذلك لما ننظر إلى أركان الإيمان، وأسس الإيمان، أي الأسس التي يقام عليها الإيمان.



نجد أن الركن الركين والأساس الأول في الإيمان محبة الله عز وجل ومحبة الحبيب ومحبة آل البيت، حيث قال عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله، في الصحيح: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما".

وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدُكم حتى يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه من والده.. (اللي هو مصدر وجوده في الحياة)، ومن ولده (اللي هو امتداده في الحياة)، والناس أجمعين. ويقول عليه افضل الصلاة واتم السلام. احبوا ال بيتي لحبي.

ويقول عليه الصلاة والسلام: "أحبَّ اللهُ من أحبَّ حسينًا"، أي الإمام الحسن والإمام الحسين.



ويقول عليه الصلاة والسلامُ: "لا يؤمن أحدُكم حتَّى أكونَ أحب إليه من نفسه وعترتي (العترة العطرة الطاهرة المطهرة) أحب إليه من عترته، وأهلي أحب إليه من أهله".

يا لها من وصية كريمة عظيمة.. أسأل الله، عزَّ وجلَّ، أن يرزقنا المحبة الصادقة الخالصة لله تعالى ولرسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم، ولآل بيته الأطهار الكرام، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

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