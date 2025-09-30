من ظلمة الجب إلى نور الشهادة، الكنيسة تحيي تذكار القديس جريجوريوس الأرمني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تذكار إصعاد القديس جريجوريوس بطريرك الأرمن من الجب، وهو أحد الشواهد التاريخية على قوة الإيمان والصبر والثبات في مواجهة التجارب.

إصعاد القديس جريجوريوس

يرجع هذا التذكار إلى نحو عام 270م، في عهد الملك تريدانه ملك أرمينيا، الذي كان غير مسيحي. حينها رفض القديس جريجوريوس أن يبخر لآلهة الأصنام مع الملك، فتعرض لألوان من العذاب قبل أن يُلقى في جب فارغ، حيث بقي فيه خمسة عشر عامًا.

وبحسب ما ترويه السير الكنسية، فقد كانت أرملة عجوز ترى رؤيا متكررة تأمرها بصنع خبز وإلقائه في الجب، فاستمرت في ذلك طوال سنوات سجنه، فكان الخبز معجزة حفظت حياته.

وتزامنت تلك الفترة مع استشهاد القديسة أربسيما وصاحباتها، ما أدخل الملك في غضب شديد أصابه بمرض عضال. ولم يشفَ إلا بعدما رأت أخته في منامها إشارة واضحة بضرورة إخراج غريغوريوس من الجب. وبالفعل أُصعد البطريرك من محبسه، وصلى على الملك، فبرئ من أمراضه.

وتصف الكنيسة هذا الحدث بأنه شهادة فريدة بلا سفك دم، حيث صار القديس جريجوريوس شاهدًا حيًا لقوة الإيمان الذي يبدد الظلمة وينقل الضعف إلى قوة، لتبقى سيرته ماثلة عبر الأجيال.

