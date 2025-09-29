المشدد 15 سنة لـ 14 متهما في جرائم رشوة وتهريب جمركي وتزوير

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهم مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، وإلزامهم بتعويض قدره مليارين وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا، مع مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة وذلك علي خلفية اتهامهم في جرائم رشوة وتهريب جمركي وتزوير.

كانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في وقائع طلب وأخذ موظفين عموميين ومن في حكمهم مبالغ مالية تجاوزت العشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع جمركية تمثلت في مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من مليار وخمسة وعشرين مليون جنيه، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية واستعمالها.



وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في رسالتها في مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وصون المال العام والاقتصاد القومي، وأنها تتصدى بكل حزم لمثل هذه الجرائم، إعمالًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام.

