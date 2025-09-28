الأحد 28 سبتمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم زاول نشاطا إجراميا تخصص في تزوير الشهادات واحترف تقليد أختام شعار الجمهورية، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام طرق احتيالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق. 

