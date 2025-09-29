حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة (صور)

وصل فريق النادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض أي تعثرات سابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة.

وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

