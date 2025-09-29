الإثنين 29 سبتمبر 2025
استمرار اختبارات المرشحين للعمل بالأردن في هذه المجالات (صور)

 أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، عن استمرار الاختبارات، للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرا، للعمل بالأردن في مجالات التفصيل والخياطة وصناعة البلاستيك.

 وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز، ومزايا اجتماعية وصحية.

