محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بميت غمر

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي بمدينة ميت غمر، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وذلك بحضور اللواء أنور عثمان، رئيس المركز والمدينة.

إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين

وتفقد محافظ الدقهلية أقسام المركز التكنولوجي المختلفة، واطّلع على إجراءات العمل المتبعة، ومعدلات الإنجاز في الملفات التي يتم التعامل معها، وأكد خلال تفقده على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية في كافة الملفات، مشددًا على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين في أقرب وقت، وكذلك سرعة إنهاء تراخيص البناء، والاستجابة الفورية للاستفسارات المتعلقة بالمتغيرات المكانية، والرد على شكاوى المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية بتوفير مقاعد إضافية للمواطنين وممنوع وقوف أي مواطن داخل المركز أو خارجه، وشدد على رئيس المركز التكنولوجي بإنهاء ملفات وطلبات جميع المتواجدين بالمركز اليوم وعدم المغادرة دون تلبية مصالحهم والرد على طلباتهم.

تقديم أفضل خدمة ممكنة في إطار من الالتزام بالقانون والشفافية

واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لهم، وأكد لهم أن تلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم أهم أولوياتنا، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة في إطار من الالتزام بالقانون والشفافية.

ووجه رئيس المدينة بتنظيم العمل داخل المركز وعدم الزحام على شبابيك تقديم الخدمة ليكون مواطن واحد على كل شباك والالتزام بالدور، وتوفير سبل الراحة للمترددين على المركز.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن متابعته الميدانية للخدمات تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتيسير على المواطنين بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المنظمة.

