سيرين عبد النور تنتقد مواقع التواصل: ساحة للشر والنفاق

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور انتقادات حادة لمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها تحولت إلى ساحة يسودها الشر والنفاق، مشيرة إلى أن البعض يتخفى خلف شعار حرية الرأي لإيذاء الآخرين.

وكتبت سيرين عبر خاصية "الستوري" على حسابها بـ إنستجرام:"فيه واحد سأل: احنا مع مين عايشين؟.. احنا عايشين مع وحوش بيأذوا ويدمروا الأرواح الطيبة اللي جوانا تحت راية حرية الرأي، وبيستمتعوا بإنجازاتهم وبيفرجونا على أنيابهم بضحكاتهم الشيطانية."

يُذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "النسيان" الذي عُرض عام 2024، وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة مستقرة وسعيدة برفقة طفليهما، قبل أن يقلب حادث مفاجئ حياتهما رأسًا على عقب.

