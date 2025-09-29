اليوم، عرض ومناقشة فيلم "لا مؤاخذة" بسينما زاوية

تستضيف سينما زاوية مساء اليوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر عرض فيلم "لا مؤاخذة" للفنان أحمد داش، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ويأتي العرض ضمن فعاليات برنامج "عشرين سنة فيلم كلينك" الخاص بالسينما.

عقب عرض الفيلم، من المقرر استضافة ندوة نقاشية مثرية حول العمل الفني، يستضيف فيها داش، أحد أبطال الفيلم، وتتولى الكاتبة والمخرجة يمنى خطاب إدارة هذه الجلسة الحوارية.

وقد عبر أحمد داش عن حماسه للمشاركة في هذه الندوة، حيث كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “متحمس جدا للعرض ده لدرجة اني هسيب الماتش”

فيلم لا مؤاخذة

فيلم "لا مؤاخذة" من إخراج عمرو سلامة، ويقدم العمل تجربة سينمائية متميزة تتناول حياة طفل مسيحي يدرس في مدرسة حكومية، وفي إطار درامي وإنساني، يتناول قصة الطفل هاني عبد الله بيتر، الذي يجسد دوره الممثل أحمد داش.

والفيلم من إخراج عمرو سلامة، الذي قام أيضًا بتأليفه، ويضم طاقم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد داش، هاني عادل، كندة علوش، سامية أسعد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.