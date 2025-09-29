الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأجهزة الأمنية بالفيوم تفحص فيديو لسائق ميكروباص اعتدى على شاب

الامن
الامن

تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص خلال اعتدائه على شاب بالسب والقذف، وتشابك بالأيدي، وكتب متداولي الفيديو أن خلاف بسبب تعريفة الركوب أدى إلى نشوب مشاجرة بين سائق سيارة ميكروباص وأحد الركاب.

محتوى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي 

وظهر في مقطع الفيديو سائق ميكروباص، على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، يسب سابا بألفاظ خادشة للحياء العام، ويحاول التعدي عليه بالضرب، ما أثار غضب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض علي السائق الذي خالف كل العادات والتقاليد، واخترق قرار تعريفة الركوب الرسمية، محاولا إهانة الركاب والحصول على أعلى من الأجرة المقررة. 

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بالفيوم

مصرع وإصابة 18 شخصا في حادثين بالفيوم

وأكد مصدر أمني أنه فور التأكد من صحة الفيديو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط وإحضار طرفي المشاجرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم التواصل الاجتماع ألفاظ خادشة للحياء العام رواد موقع التواصل الاجتماعي سائق ميكروباص سيارة ميكروباص فيديو على مواقع التواصل

مواد متعلقة

ضبط سائق ميكروباص بتهمة التعدي على راكب وتهديده بسلاح أبيض في الإسكندرية

سائق ميكروباص يهدد فتاة بالضرب لرفضها نزول الركاب خارج خط السير والأمن يفحص الفيديو

إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

مصرع راكب وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالفيوم

ضبط سائق ميكروباص قام بحركات استعراضية عرضت حياة المواطنين للخطر بالعجوزة

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي

انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار حادث تسبب في إصابة 5 أشخاص

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم القاهرة

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

بكالوريا بالعافية

خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads