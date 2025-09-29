الأجهزة الأمنية بالفيوم تفحص فيديو لسائق ميكروباص اعتدى على شاب

تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص خلال اعتدائه على شاب بالسب والقذف، وتشابك بالأيدي، وكتب متداولي الفيديو أن خلاف بسبب تعريفة الركوب أدى إلى نشوب مشاجرة بين سائق سيارة ميكروباص وأحد الركاب.

محتوى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وظهر في مقطع الفيديو سائق ميكروباص، على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، يسب سابا بألفاظ خادشة للحياء العام، ويحاول التعدي عليه بالضرب، ما أثار غضب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض علي السائق الذي خالف كل العادات والتقاليد، واخترق قرار تعريفة الركوب الرسمية، محاولا إهانة الركاب والحصول على أعلى من الأجرة المقررة.

وأكد مصدر أمني أنه فور التأكد من صحة الفيديو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط وإحضار طرفي المشاجرة.

